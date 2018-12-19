ريال مدريد يواجه كاشيما أنتلرز في نصف نهائي النار بمونديال الأندية

الوئام - متابعات

يلتقي مساء اليوم فريق كاشيما أنتلرز الياباني، في مواجهة نارية أمام ريال مدريد الإسباني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بالإمارات.

يحاول النادي الملكي تحقيق الفوز، وصولا لرفع كأس البطولة للمرة الرابعة، والتساوي مع غريمه التقليدي برشلونة، وكذلك يسعى الميرينجي لتحقيق أولى بطولاته خلال الموسم الحالي، بعد تراجع الأداء الذي شهده الفريق في الفترة الماضية، وخسارة كأس السوبر الأوروبي أمام أتلتيكو مدريد، في أغسطس الماضي.

على الجانب الآخر، يتطلع الفريق الياباني بطل آسيا كاشيما أنتلرز للثأر من الريال، الذي أخرجه من نهائي البطولة ذاتها عام 2016 على ملعب يوكوهاما الدولي، وانتهى اللقاء بفوز الفريق الملكي بنتيجة 4-2.

يلعب الفريقان مباراتهما المرتقبة مساء اليوم على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة قناة Biensports 1 HD.