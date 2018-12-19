محافظ مؤسسة النقد: لا نية للمساس بسياسة سعر صرف الريال الآن أو في المستقبل

الوئام - متابعات

قال أحمد بن عبد الكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إنه لا توجد نية للمساس بسياسة سعر صرف الريال، سواء الآن أو في المستقبل.

وأوضح الخليفي، خلال ملتقى ميزانية الملكة 2019، الذي يعقد الآن، أنه لم يتم فرض أي قيود على التحويلات خلال العام الحالي.

منوها في الوقت نفسه أن الاحتياطات ارتفعت إلى 500 مليار دولار، فيما ارتفعت الكتلة النقدية 1.7% بفضل الإقراض، فضلا عن نمو التمويل العقاري خلال 5 سنوات الماضية بنسبة 19%.

واستعرض محافظ ساما، أبرز مشروعات مؤسسة النقد وهي: التقنية المالية، مبادئ التمويل المسئول، مبادرة وكلاء المصارف، المدفوعات الرقمية.

وأضاف الخليفي أن مؤسسة النقد لديها الآن الأدوات الكافية لحماية الريال من المضاربين، موضحا أن الإقراض الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغ ما نسبته 5% من إجمالي الإقراض مقارنة بـ 2% في السنوات الماضية.

لافتا إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي لتتجاوز حاجز الـ 500 مليار دولار.