هيئة المواصفات: ميزانية 2019 أسهمت بقوة في تنويـع الاقتصاد السعودي

الرياض- الوئام:

رفع محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- بمناسبة إقرار ميزانية المملكة لعام 2019، أكبر ميزانية في تاريخ المملكة التي تخطت الترليون ريال.

وأوضح معاليه أن ميزانية هذا العام تؤصل رغبة المملكة في مواصلة إيجاد محفزات تحقيق رؤيتها الطموحة، كما أنها تسهم في تحقيق ريادتها الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن هذه الميزانية تساعد على استمرار استدامة ونمــو الاقتصاد السعودي، وتشير إلى مضي المملكة قدماً نحو مرحلة تاريخية جديدة وهامة علــى مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة.

وقال الدكتور القصبي : إن المملكة بهذه الميزانية تواصل جني ثمار رؤيتها الطموحة، حيث وضعت هذه الرؤية المملكة ضمن مصاف الدول الكبرى الاقتصادية في العالم، وأسهمت بقوة في تنويـع الاقتصاد السعودي، وتحقيـق النمـو والاستقرار المالـي، وتحفيـز التحول الوطني نحو الاقتصاد غيـر النفطـي, ودفعت بشكل جدي لزيـادة مسـاهمة القطــاع الخــاص كمحــرك للنمــو، وزيــادة فــرص العمــل للمواطنين والمواطنات، بالإضافة إلى تحســين مســتوى المعيشــة، وتحقيــق مجتمــع مزدهــر وحيــوي”.

وأضاف ” نتطلع جميعاً لأن تسهم هذه الميزانية في مواصلة الخطى نحو إيجاد مستقبل أفضل لبلادنا الغالية، بالشكل الذي يضمن استدامة الموارد، ويعزز من كفاءة الإنفاق، بما ينعكس على جودة حياة أبناء هذا الوطن” .

وفي الختام سأل معالي محافظ هيئة المواصفات الله سبحانه وتعالى أن يديم على المملكة وقيادتها، والشعب السعودي الكريم نعمة الأمن والاستقرار الرخاء والازدهار، في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .