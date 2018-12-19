«مطارات الرياض» توجه باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة

الرياض- الوئام:

أعلنت “مطارات الرياض” عبر حسابها الرسمي في تويتر الاستمرار بصرف بدل غلاء المعيشة لمنسوبيها ولمدة عام في مبادرة سريعة عقب صدور الأمر الملكي السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله -، يوم أمس الثلاثاء القاضي باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والضمان الاجتماعي والطلاب والطالبات لمدة عام مالي واحد.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد اصدر امس امرا ملكياً بناءً على ما عرضه سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يقضي باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ (1000 ) ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين.

اضافة لوبدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ (500) خمسمائة ريال.

وبدل غلاء المعيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ (500) خمسمائة ريال، واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة (10 %) وذلك لمدة عام مالي واحد إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.