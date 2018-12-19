الذهب في أعلى مستوى منذ 5 أشهر بفعل تراجع الدولار

الوئام - متابعات

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، عند أعلى مستوى في 5 أشهر، تزامنا مع تراجع الدولار، وفي ترقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.06% إلى 1254.20 دولار للأوقية، كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.07% عند 1250.24 دولار للأوقية، وذلك بعد أن ارتفع إلى مستوى 1251.35 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى منذ 11 يوليو.

وخلال تلك الفترة هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3% إلى 96.851.

كما يتزامن مع تراجع الدولار هبوط في أداء الأسهم العالمية، حيث أن البورصة الأمريكية على الرغم أنها أنهت جلسة أمس على ارتفاع، لكنها تشهد تقلبات واسعة تلك الفترة.

وكان مؤشر “داو جونز” فقد 500 نقطة في نهاية جلسة الاثنين، كما أن مؤشر “نيكي” الياباني أنهى تعاملات اليوم على تراجع عند أدنى مستوى منذ نهاية مارس الماضي.

ويترقب المستثمرون إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم قراره بشأن معدل الفائدة، بعد انتهاء الاجتماعات التي بدأت أمس وسط توقعات واسعة بزيادة معدل الفائدة.

ويتراوح معدل الفائدة الأمريكية في الوقت الجاري بين مستوى 2% و2.25%.

كما أنه من المقرر أن يتم الإعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات الحساب الجاري ومبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة.