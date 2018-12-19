وزير الاسكان: 62 ألف أسرة تمكنت من الحصول على منازل عبر برنامج سكني

الرياض- الوئام:

قال وزير الإسكان ماجد الحقيل أن عدد المواطنين المستفيدين من الخيارات السكنية والتمويلية التي قدمتها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية خلال عام 2018، يتجاوز 143 ألف أسرة سعودية وخلال هذا العام هناك 62 ألف أسرة تمكنت من الحصول على منازل عبر برنامج سكني.

وأكد خلال تصريحات اليوم الأربعاء قطاع الإسكان كبير ومتعدد الأطراف وعبر برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية 2030) وبالتنسيق مع 16 جهة حكومية نسعى لإدارة التحديات وتوفير الحلول السكنية المناسبة لكافة المواطنين، لرفع نسبة التملك إلى 60% بحلول 2020.

وقال : بدأنا هذا العام بناء 42 مشروعاً سكنياً جديداً في مختلف مناطق المملكة وبالتنسيق مع مؤسسة النقد استطعنا توفير حلول تمويلية متنوعة، وزيادة الإقراض من 2000 قرض عقاري شهرياً إلى 8000 آلاف قرض.

وقال الحقيل: رصدنا خلال العام الماضي 14 مليار ريال لتطوير 156 ألف قطعة أرض سيتم تسليمها للمواطنين بشكل مجاني لبدء بنائها، أو إقامة مشاريع سكنية عليها متكاملة الخدمات والمرافق بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار خلال حديثه إلى أن أي مواطن يتقدم على الوزارة يمكنه الاستفادة من برنامج سكني والحصول على قرضه العقاري خلال فترة وجيزة، بدون فوائد لمن يقل دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال.

وأنه ومن خلال برنامج إيجار أصبحت العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري واضحة، ويمكن تنظيم دفع الإيجار بشكل شهري وإلكتروني.

وأكد ان الوزارة خصصت أكثر من 55 ألف أرض سكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي والأسر الأشد حاجة، سيتم إقامة مشاريع سكنية عليها وتسليمها لهم بالشراكة مع الجمعيات الخيرية والقطاع غير الربحي وأن برنامج رسوم الأراضي البيضاء يهدف لتحرير الأراضي البيضاء وتم فرض رسوم على 400 مليون متر مربع في 4 مدن رئيسية، وإيراداته تصرف على تطوير البنية التحتية في المشاريع السكنية.

وأشار وزير الاسكان إلى ان الشبكة الإلكترونية لإيجار أطلقناها هذا العام وتمكنا خلالها من توثيق أكثر من 100 ألف عقد إيجار إلكتروني، واعتماد 10 آلاف وسيط عقاري في مختلف مناطق المملكة.