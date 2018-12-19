أرسنال في مهمة صعبة أمام توتنهام .. وتشيلسي يسعى لتجاوز بورنموث

الوئام - متابعات

يستضيف فريق أرسنال، الليلة، فريق توتنهام، في مواجهة صعبة على صاحب الأرض، ضمن مباريات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

يسعى خلالها السبيرز لتعويض خسارته التي تعرض لها السبت في الدوري على يد مضيفه ساوثهامبتون (2-3)، لينتهي بذلك مسلسل مبارياته المتتالية دون هزيمة عند 22 ضمن جميع المسابقات.

بينما يدخل توتنهام اللقاء آملا في حصد النقاط الثلاث، والثأر للخسارة التي مني بها قبل أسبوعين في الدوري الممتاز على الملعب ذاته بنتيجة 2-4.

تقام المباراة على ملعب الإمارات، في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقلها قناة Bienspots 2 HD.

فيما يستضيف فريق تشيلسي نظيره بورنموث، اليوم، في مباراة قوية على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، تقام في التوقيت ذاته، في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقلها قناة Bienspots 1 HD.

ويرغب تشيلسي في الفوز والمضي قدما نحو التتويج باللقب، الذي سيكون السادس في مسيرته، بعد أن سبق وتوج بلقب المسابقة خمس مرات من قبل (آخرها عام 2015)، وأصبح مرشحا لبلوغ نصف النهائي عندما يلتقى مع بورنموث صاحب المركز الحادي عشر في الدوري.