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هدفنا زيادة الفرص التدريبية على رأس العمل

وزير العمل: وقعنا اتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية لإحداث آلاف الوظائف

وزير العمل: وقعنا اتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية لإحداث آلاف الوظائف
weam.co/561634
الرياض- الوئام:

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم الأربعاء أن الوزارة وقعت اتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية لإحداث آلاف الوظائف.

وقال ان وزارته هدفها زيادة الفرص التدريبية على رأس العمل من خلال مبادرة التوسع في برنامج تمهير من أجل تدريب المزيد من الخريجين السعوديين وتأهيلهم على رأس العمل بمكافأة شهرية وميزات عديدة في مبادرة التوسع في برنامج تمهير.

ورفع الراجحي أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده -يحفظهم الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وقال: يأتي هذا انطلاقا من حرص القيادة واهتمامها بتلمس حاجات المواطنين، وتوفير سبل العيش والحياة الكريمة لهم.

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