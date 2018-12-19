في الطائف.. مشرف تربوي يبادر بتصحيح إجابات الطلاب

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

بادر مشرف اللغة الانجليزية بمكتب التعليم بشمال الطائف الأستاذ ماجد بن سعيد الغامدي صباح اليوم الاربعاء بتصحيح اوراق إجابات طلاب مدرسة بني عدوان المتوسطة لمادة اللغة الانجليزية بسبب غياب معلم المادة لظروفه الخاصة الامر الذي لم يمنعه من تكليف معلم من مدرسة أخرى على تصحيحها ولحرصه على إنجاز التصحيح في وقته جعله يبادر بذلك.

وقدم قائد مدرسة بني عدوان الابتدائية والمتوسطة الاستاذ عبدالله الخماش شكره لمشرف اللغة الإنجليزية بالمكتب الاستاذ ماجد الغامدي على إشرافه على سير اعمال الاختبارات ومتابعته اللجان وتصحيح اوراق إجابات مادة اللغة الانجليزية.