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وميزانية 2019 تدعم خطط الوزارة

العيسى: 70 مبادرة للتعليم تحقق رؤية المملكة 2030

العيسى: 70 مبادرة للتعليم تحقق رؤية المملكة 2030
weam.co/561638
الوئام - متابعات

كشف أحمد العيسى، وزير التعليم، أن مبادرة التعليم والتدريب في برامج رؤية_المملكة2030 تبلغ 70 مبادرة، 44 منها لمبادرات التعليم العام و 24 مبادرات للتعليم الجامعي ومبادرتان للتدريب التقني والمهني.

ولفت العيسى إلى أن ميزانية المملكة 2019 تدعم وزارة التعليم في تحقيق استكمال تطوير البنية التحتية في المدارس والجامعات، واستمرار البرامج النوعية، ودعم مبادرات التطوير.

وأوضح وزير التعليم السعودي أن برنامج “خبرات” الذي أطلقته الوزارة يهدف إلى تأهيل المعلمين والمعلمات ورفع قدراتهم المهنية، كما أن الوزارة تتوسع في خدمات تعليم الطفولة المبكرة، وتسهم في تطوير التربية الخاصة.

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