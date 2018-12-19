تحالف دعم الشرعية: الحوثيون خرقوا هدنة الحديدة في 21 مناسبة

الوئام - وكالات

اتهم تحالف دعم الشرعية في اليمن، ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم، بخرق اتفاق الهدنة في الحديدة، محذرا من انهيار اتفاق وقف اطلاق النار في حال استمرت هذه الخروقات، ولم تتدخّل الأمم المتحدة بشكل عاجل.

ونقلت “فرانس برس” عن مصدر في التحالف إن المتمردين خرقوا الاتفاق في 21 مناسبة، منذ بدء سريانه، منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، مضيفا أن “هناك مؤشرات على الأرض بأنهم اختاروا أن يتجاهلوا الاتفاق”.

وتابع المصدر، الذي رفض الإفصاح عن هويته، أن القوات الحكومية اليمنية “ترد للدفاع عن نفسها عند الضرورة”، مضيفا: “سنواصل ضبط النفس في هذه المرحلة لكن المؤشرات الأولية غير مطمئنة”.

كما حذر من احتمالية فشل الاتفاق بسبب هذه الخروقات، وفي حال تأخرت بعثة للأمم المتحدة في بدء عملها على الأرض، موضحا أنه: “في حال استلزم الأمم المتحدة وقت طويل للدخول إلى مسرح العمليات فإنها ستفقد هذه الفرصة وسيفشل الاتفاق”، داعياً إياها “لمواصلة الحوار والضغط على قادة الحوثيين خلال هذه المرحلة”.

وقال المصدر إن الهجوم الذي شنته المليشيات على مستشفى 22 مايو خلف دمارا هائلا في مختلف أقسامه ومنشآته، كما أدى إلى تدمير كامل للمصانع التي تم استهدافها سابقا قبيل بدء وقف إطلاق النار في الحديدة.

واعتبر أن هذا الخرق يؤكد أن الحوثيين غير معنيين بإنجاح هذا الاتفاق والسير قدما في المباحثات خلال الجولات المقبلة وصولا إلى حل سياسي للأزمة.

مستطردا أن استهداف البنية التحتية الإنسانية والاقتصادية يظهر بشكل جلي بأن توقيع المليشيات على اتفاق السويد لم يكن إلا هروبا من الضغط العسكري المتواصل الذي فرضته قوات التحالف على المليشيات، ما جعلها تتعامل مع وقف إطلاق النار من منطلق إعادة ترتيب قواتها وتخفيف آثار الخسائر التي تكبدتها خلال الفترة الماضية.

ودعا المصدر الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف صارم تجاه سلوك المليشيات والإعلان عن خروقاتها المتكررة لوقف إطلاق النار، وعدم التغافل عنها لضمان مواصلة المسار السياسي.

يذكر أن اتفاق الحديدة الذي تم التوصل إليه في استوكهولم، نص على إنشاء لجنة مشتركة برئاسة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار وعملية الانسحاب من المدينة وموانئها.

وبموجب الاتفاق، ستشرف اللجنة على “عمليات إعادة الانتشار والمراقبة، وستشرف أيضاً على عملية إزالة الألغام من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، في المحافظة الواقعة في غرب اليمن، ومن المفترض أن يقوم رئيس اللجنة بتقديم تقارير أسبوعية حول امتثال الأطراف بالتزاماتها.

وخرقت المليشيات الحوثية وقف إطلاق النار المتفق عليه في السويد برعاية الأمم المتحدة، بعد ساعات من بدء سريانه، حين قصفت مستشفى 22 مايو والعديد من المصانع بقذائف الهاون والصواريخ، بحسب ما أفادت مصادر في المقاومة اليمنية.