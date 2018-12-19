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في الجولة الـ13

للمرة الثانية.. مدرب الحزم الأفضل في الدوري وجمهور التعاون “مثاليا”

للمرة الثانية.. مدرب الحزم الأفضل في الدوري وجمهور التعاون “مثاليا”
weam.co/561661
واس - الوئام

حقق الروماني دانيال ايسايلا المدير الفني للفريق الأول بنادي الحزم جائزة أفضل مدرب في الجولة الـ 13 محققا الجائزة للمرة الثانية خلال منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن ظفر بها في منافسات الجولة الرابعة.

في حين ذهبت جائزة أفضل لاعب في الجولة للمغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب فريق النصر، ليحقق الجائزة للمرة الأولى له هذا الموسم، بينما ذهبت جائزة الجمهور المثالي إلى جمهور نادي التعاون كأول مرة خلال منافسات هذا الموسم بعد مؤازرته لفريقه في مباراة الفيحاء ضمن مباريات الجولة الماضية من بطولة الدوري.

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