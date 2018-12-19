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باستغلال صورهن

الرياض.. القبض على عصابة تورطت في ابتزاز الفتيات

الرياض.. القبض على عصابة تورطت في ابتزاز الفتيات
weam.co/561662
الرياض- الوئام:

تمكنت شرطة الرياض، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 متهمين بابتزاز فتاتين، وتهديدهن بنشر صورهم على مواقع التواصل.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الابتزاز وإجراءات البحث والتحري عن المتورطين فيها أسفرت عن القبض على 3 متهمين لثبوت ضلوعهم بابتزاز فتاتين، وتهديدهما بنشر صورهن على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنه تم القبض على متهمين إثنين من الجنسية السورية، في العقد الثالث من عمرهما، بعد توفر الأدلة على قيامهما بابتزاز فتاة، و ضبط في مقر سكنهما جنوب العاصمة الرياض معملاً لتصنيع الخمور، و8 براميل مليئة بالخمر المصنع محليا، وعدد 3 زجاجات من الخمور خارجية الصنع.

كما تم القبض على متهم من الجنسية التشادية، يبلغ من العمر 24 عاما، لابتزازه فتاة وتهديدها بنشر صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب بيان المتحدث.

وجرى إيقاف المتهمين جميعهم، وإحالة القضيتين للنيابة العامة.

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