محكمة أمريكية تعاقب متهما بمشاهدة فيلم “رسوم متحركة” عاما كاملا

الوئام - وكالات

حكمت محكمة أميركية على متهم يبلغ من العمر 29 عاما، بمشاهدة فيلم “بامبي” من إنتاج شركة ديزني، مرة واحدة في الشهر على الأقل، لمدة عام كامل، خلال فترة سجنه لمدة سنة، بعد أن تم القبض عليه بتهمة صيد الغزلان بشكل غير قانوني.

وتلقى ديفيد بيري، من بروكلين بولاية ميسوري، أمرا، بمشاهدة فيلم الرسوم المتحركة، بسبب انتهاك العديد من قوانين الصيد بما في ذلك الصيد خارج الموسم، باستخدام أسلحة محظورة، للحصول على رأس الغزال فقط.

وتحكي قصة الفيلم الكلاسيكي، من انتاج عام 1942، قصة غزالة تذبح على يد صياد جائر من أجل رأسها، وتترك خلفها غزالا رضيعا “بامبي” ليتدبر أموره بنفسه.