هدايا ومسابقات لـ”الرقابة على المنشطات” في “الجنادرية 33”

واس - الوئام:

تشارك اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بمعرض توعوي تفاعلي ضمن جناح الهيئة العامة للرياضة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 33 ، التي تنطلق فعالياته يوم الخميس 13 / 4 / 1440هـ الموافق 20 / 12 / 2018م ولمدة 3 أسابيع.

وتأتي هذه المشاركة امتداداً لأهداف وأدوار اللجنة الأساسية بتوعية المجتمع بحجم أضرار هذه الآفة وحرصها على رفع الوعي والمساهمة في نجاح هذا المحفل العالمي الذي يظهر تراث وثقافة المملكة.

وتقدم اللجنة في معرضها عدداً من العروض التثقيفية والمسابقات التفاعلية والهدايا العينية والتي تتناسب مع كل فئات المجتمع مما يساهم في رفع الوعي لديهم عن هذه الآفة والأضرار الناجمة عنها وطرق الوقاية منها.