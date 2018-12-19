أكواد برمجية خبيثة بالصور الساخرة على “تويتر” لاختراق الحسابات

الوئام - وكالات

عثر مجموعة من الباحثين الأمنيين على برمجيات خبيثة تتلقى تعليمات من أكواد مدمجة داخل الصور الساخرة (Memes) لاستخدامها في جمع معلومات معينة حول المستخدمين وأجهزتهم.

فيما قالت شركة Trend Micro اليابانية المختصة في مجال الحماية من الاختراقات ومكافحة البرمجيات الضارة، في منشور على مدونتها الخاصة، إن عملية التوجيه والتحكم بهذه الأكواد تتم بواسطة حساب على “تويتر”.

ووفقا لما نشره موقع techcrunch الأمريكى، فقد وجد الباحثون تغريديتن تحويان صورا ساخرة، تتضمن أكواد مخفية، تهدف لاختراق المستخدمين، حيث تتوزع عملية جمع المعلومات إلى عدة مهام منها ما يتضمن أوامر برمجية لأخذ لقطة شاشة للكمبيوتر الذي تتم مهاجمته، إضافة إلى أوامر أخرى لمعرفة ماهية التطبيقات والعمليات التي يجريها المستخدم وغيرها لسرقة المواد المحفوظة لديه، وأكواد إضافية للوصول لأسماء ملفات معينة.

وكشف التقرير أنه يجرى إرسال تلك المعلومات لسلة لحفظ البيانات في موقع إلكتروني، لتزويد البرمجيات، فيما يعد أول استغلال للصور الساخرة (Memes)، ولعل دمج البرمجيات الضارة فيها بهذه الطريقة يرجع لمنتصف أكتوبر الماضي، أي في الوقت التي ظهرت في أولى الدلائل على استخدام آلية Pastbin لتوجيه الأوامر.

من جانبها، أوقفت شركة “تويتر” الحساب المسؤول عن هذا العمل فور إبلاغ Trend Micro عنه، بينما لا تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها إدارة عملية برمجة خبيثة من خلال حساب على موقت التواصل الاجتماعي “تويتر”.