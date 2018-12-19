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الجولة 13 بالدوري.. لقاء الأهلي والشباب الأكثر حضورا جماهيريا بهذا العدد

الجولة 13 بالدوري.. لقاء الأهلي والشباب الأكثر حضورا جماهيريا بهذا العدد
weam.co/561679
الوئام- واس

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي، إحصائية الحضور الجماهيري في الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلغ 61394 مشجعًا.

وكانت مواجهة الأهلي والشباب، شهدت أكبر حضور جماهيري في هذه الجولة حيث بلغ عدد الحضور 20876 مشجعًا، تليها مباراة الهلال والحزم بـ12286 مشجعًا، بينما بلغ عدد الحضور في لقاء أحد والقادسية 7110 مشجعين.

وفي لقاء النصر والرائد وصل عدد الحضور 6778 مشجعًا، ومباراة الباطن والاتحاد 6000 مشجعًا، والتعاون والفيحاء 2957 مشجعًا، والفتح والفيصلي 2902 مشجع، والاتفاق والوحدة 2485 مشجعًا.

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