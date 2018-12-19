الرئيس التونسي ينوي دعوة الأسد إلى القمة العربية المقبلة

الوئام - وكالات

يجري الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مشاورات، خلال القمة الاقتصادية في لبنان، بشأن دعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى القمة العربية، المقرر عقدها في تونس، في شهر مارس المقبل.

وأعلن مصدر في الرئاسة التونسية، اليوم، أن الرئيس التونسي يعتزم إجراء مشاورات خلال القمة الاقتصادية

في بيروت، بشأن دعوة الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى القمة العربية في تونس، كما يجري التنسيق بين عدد من الدول العربية بينها تونس والجزائر لتقديم مقترح لرفع التجميد عن سوريا.

وكان وزير الشؤون الخارجية التونسية، خميس الجهيناوي أكد، في وقت سابق، أن الجامعة العربية هي المخول لها دعوة الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى القمة العربية المقررة في شهر مارس المقبل في تونس.

ونفى الجهيناوي، في حديثه لإذاعة تونسية، هذه الأنباء، قائلا: “تونس لم ترسل دعوات حاليا إلا للسعودية والإمارات”، وأشار إلى أن اتخاذ قرار حول سوريا قد يتم بعد اجتماع الرؤساء العرب في القمة، قائلا: ”هم من يقررون وليست تونس من تقرر”.