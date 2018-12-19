وظائف شاغرة في المسار الهندسي بمكة المكرمة

الوئام - متابعات

افتتح المهندس خالد بن عبد الحفيظ فدا، وكيل أمين العاصمة المقدسة للتعمير، لأول مسار وظيفي متخصص لخريجي الهندسة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة نيابة عن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بحضور الأمين العام بغرفة مكة المكرمة إبراهيم بن فؤاد برديسي.

وأعرب فدا عن تفاؤله بالعدد الكبير من المتقدمين لهذا المسار، الذي تجاوز 700 مهندس شاب، ووجههم إلى الاهتمام بالاشتراك في المسار، الذي جاء كأحد مخرجات ورشة المكاتب الهندسية، التي أوصى فيها أمين العاصمة المقدسة بتوجيه المهندسين الشباب صوب المكاتب الهندسية، وشركات التطوير لتوطين الشباب السعودي في التخصصات المختلفة بالقطاع الخاص وشركات التطوير الهندسي.

من جهته، أوضح إبراهيم برديسي أن غرفة مكة المكرمة تعمل مع شركائها الاستراتيجيين لتحقيق توجهات القيادة في توطين الوظائف وتقليص قائمة البطالة من خلال التدريب والتوظيف المباشر، حيث ظلت تعقد العديد من الدورات المجانية لرفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة، وجمع طالبي العمل بالجهات التي لديها شواغر، مبينا أن هذا التوجه يعتبر أحد أسس استراتيجية العمل لدي غرفة مكة المكرمة.

ولفت إلى أن المسار الوظيفي للمهندسين الذي اضطلع به مركز توطين الوظائف بغرفة مكة المكرمة حفل بالعديد من المتقدمين الذين يحمل بعضهم شهادات عليا في الهندسة، معتبرا أن هذا المسار هو المسار التخصصي الثاني من نوعه الذي تحتضنه غرفة مكة المكرمة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ومؤسسات القطاع الخاص، حيث كان المسار الأول مخصصا لخريجي طب الأسنان في حين تم تخصيص المسار الثاني للمهندسين، مبينا أن المسارات ستتواصل بالتعاون مع الشركاء لتمكين الشباب والشابات في جميع قطاعات الأعمال.

فيما تنظم غرفة مكة المكرمة، يوم غد الخميس، اللقاء الوظيفي للباحثين عن عمل، في مجال الحراسات الأمنية، في قطار المشاعر، وبنك الرياض.