الدكتور السماري: ميزانية الدولة شملت إصلاحات تمهد لشموخ جديد

واس - الوئام:

رفع معالي المستشار في الديوان الملكي الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1440 – 1441 هـ (2019 م).

وقال بهذه المناسبة: “البعض من الناس اعتقد أن إعلان المملكة عن رؤيتها 2030 هو مجرد نظرية وظاهرة تحاكي بعض الدول التي أعلنت عن رؤى مستقبلية ولم تحققها، بينما أرض المملكة شهدت منذ تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم، يسانده سمو ولي عهده الأمين – رعاهما الله -، العديد من القرارات والإنجازات التي سارت وفق الرؤية وضمن أهدافها”.

وأضاف معاليه: “بالأمس شهدت المملكة إصلاحات وهيلكة إدارية واسعة وإطلاق مشاريع نوعية وإصلاح اجتماعي طموح، واليوم جاءت ميزانية العام القادم لتتوج إنجازات الرؤية بشموخ جديد هو شموخ الإصلاح المالي والشفافية والنظام المبنى على أسس واعية ومهنية. لم تصل الميزانية السعودية إلى هذا الرقم التاريخي إلا نتيجة للخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الأربع بتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإدارة ومتابعة وصياغة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز”.

وتابع الدكتور السماري يقول: “هذا الشموخ الإصلاحي يأتي في ظروف تعاني منها الكثير من الدول الكبرى من عجز اقتصاداتها في إيجاد الحلول لمجتمعاتها وتعود إلى الوراءفي خططها التنموية. هنيئا لبلادنا هذه القيادة الحكيمة والواعية التي تواصل تبني أسس الدولة السعودية القائمة على المصلحة والرخاء وتأمين المستقبل. وهنيئا لبلادنا بهذه الطاقات الوطنية نساء ورجال الذين يسهمون في كل قطاع لتحقيق رؤية الوطن بكل تفاني وإخلاص”.

وسأل معاليه، الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده والشعب السعودي، وجنودنا البواسل المرابطين على الحدود وحماة أراضي الوطن ومكتسباته، وأن يرحم شهداء الواجب.