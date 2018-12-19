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النصر.. الفريق الأكثر تتويجا بجوائز رابطة دوري المحترفين

النصر.. الفريق الأكثر تتويجا بجوائز رابطة دوري المحترفين
weam.co/561705
مصعب الرويجح - الوئام

تصدر النصر، جوائز رابطة دوري المحترفين السعودي للموسم الحالي بعد حصول اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله على جائزة أفضل لاعب في الجولة ١٣، كما سبقه اللاعب نور الدين امرابط، في الجولتين ٥ و١٢.

كما حصل أيضا المدرب البرازيلي للفريق، هيلدر، على أفضل مدرب في الجولة الماضية والتي تميز بها أمام الغريم التقليدي الهلال حيث استطاع قلب موازين المباراة في الشوط الثاني ليجعل تأخره بهدفين إلى تعادل كان ثمينا للنصر، اقترب من خلاله للمنافسة على صدارة الدوري، كما حصل كارينيو على أفضل مدرب في الجولة ٥ رغم أنه أقيل مؤخرا.

وضع الجمهور النصراوي بصمته في جوائز الرابطة بعد أن نال الجمهور المثالي في الجولة ٥، بعد أن رسم أفضل اللوحات الفنية في المدرج من خلال التيفو في المباراة التي أقيمت أمام الحزم.

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