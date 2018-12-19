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اعتماد 21 موقعا للتعليم في مكة

اعتماد 21 موقعا للتعليم في مكة
weam.co/561709
مكة- الوئام- حجب العتيبي:

اعتمد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص، صباح اليوم الأربعاء، 21 موقعًا لصالح وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.

يأتي ذلك استكمالًا لما تم تخصيصه مسبقًا من مواقع لإنشاء المدارس بواقع 31 موقعًا، وجاري العمل على إصدار رخص البناء المتعلقة بتلك المواقع.

أوضح ذلك مساعد مدير إدارة دراسات مشاريع النفع العام المهندس عبد الله البر، مشيرًا إلى أن اعتماد هذه المشاريع يأتي ضمن إطار حرص أمانة العاصمة المقدسة على تقديم أفضل وأرقى الخدمات البلدية بمكة المكرمة والقرى التابعة لها، بما يتماشى مع اهتمام وتطلعات ولاة الأمر من أجل تحقيق الرفاهية والرخاء للمواطنين كافة.

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