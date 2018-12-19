خالد البلطان: ميزانية الخير دلالة على متانة الاقتصاد السعودي

الرياض- الوئام:

أكد سعادة رئيس نادي الشباب الأستاذ خالد بن عمر البلطان، أن القطاع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية يشهد قفزات نوعية وتطوراً متسارعاً، يأتي ذلك عقب إعلان ميزانية الدولة للعام المقبل والتي تشمل أكبر إنفاق في تاريخ المملكة.

وأضاف البلطان: إن ميزانية الخير التي أُعلن عنها أمس الثلاثاء بإنفاق يتجاوز الترليون ريال تُعد دليلاً بالغاً على أن دولتنا تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من التقدم، وتحقيق الرفاهية لأبناء هذا الوطن الكريم، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية، إذ تحظى جميع القطاعات الخدمية بكل الرعاية والدعم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظهم الله-.

حيث مضت المملكة بحزمٍ وعزم بخطط واضحة وشاملة لتنويع مصادر الدخل، وتلبية تطلعات المواطنين، والارتقاء بمختلف المجالات.

وأشار البلطان إلى أن هذه الميزانية تأتي كدلالة على متانة اقتصاد وطننا الغالي، وقدرته العالية على التعامل مع المتغيرات التي يمرّ بها الاقتصاد العالمي.

حيث شهدت المملكة خلال الأعوام الماضية العديد من الخطوات الإصلاحية التي آتت ثمارها في دفع عجلة التنمية ومواصلة انطلاقها، وإجراءات صارمة وحازمة تصبّ في خدمة جميع القطاعات للنهوض بها إلى مستويات أعلى من الإنجاز والإنتاج والتفوّق، لتوفير كل ما يخدم المواطن ويعزز مقومات الحياة الكريمة له.

واختتم رئيس نادي الشباب: إن الدعم الكبير والسخي الذي يلقاه الرياضيين السعوديين، والإنفاق الا محدود في سبيل النهوض برياضة وشباب الوطن ما هو إلا دلالة على ما تتمتع به المملكة من اقتصاد متين، في ظل هذا الحرص والاهتمام من قبل القيادة الرشيدة.

وأن استضافة كبرى المنافسات العالمية، وتحويل المملكة لقبلة لكافة الرياضيين من خلال استضافة بطولات الفورميلا والمصارعة والملاكمة والشطرنج وكبرى المباريات العالمية، لهو خير دليل على هذه النهضة الرياضية والاقتصادية في هذا البلد المعطاء.

وزاد: نسأل المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده لخدمة الدين والوطن، كما نسأله لوطننا الغالي مزيداً من التنمية والتطور وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان”.