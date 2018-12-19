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الأرصاد: كتلة باردة وتكون صقيع على بعض مناطق المملكة بدءا من هذا الموعد

الأرصاد: كتلة باردة وتكون صقيع على بعض مناطق المملكة بدءا من هذا الموعد
weam.co/561713
الوئام- واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، التوقعات التي تشير إلى تأثر بعض مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة خاصة على مناطق شمال ووسط المملكة بدءًا من يوم الجمعة إلى الإثنين المقبل.

وتوقعت الهيئة، أن تصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي على مرتفعات منطقة تبوك، والأجزاء الشرقية من المنطقة، وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية، في حين لم تستبعد الهيئة تكوّن الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على تلك المناطق، وقد يمتد تأثيره الى منطقة القصيم.

وأهابت هيئة الأرصاد بالجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية، والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المُبكر على موقع الهيئة الرسمي، ووسائل التواصل الاجتماعي.

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