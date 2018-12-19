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تكلفته 500 مليون دولار

سبيس إكس تطلق قمرا صناعيا لصالح الجيش الأمريكي

سبيس إكس تطلق قمرا صناعيا لصالح الجيش الأمريكي
weam.co/561716
وكالات - الوئام:

تطلق شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير إلون ماسك اليوم الأربعاء قمرا صناعيا للأغراض الملاحية لصالح الجيش الأمريكي محاولة لليوم الثاني على التوالي استكمال أولى مهماتها المتعلقة بالأمن القومي.

ومن المقرر أن ينطلق الصاروخ فالكون 9 التابع لسبيس إكس الذي يحمل قمرا لنظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) بلغت تكلفته 500 مليون دولار وشيدته شركة لوكهيد مارتن، من كيب كانافيرال في فلوريدا في التاسعة صباحا تقريبا بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش).

وأمس الثلاثاء أوقفت سبيس إكس الإطلاق المزمع قبل دقائق من الإقلاع بسبب مشكلة فنية لكنها قالت بعدها إن الصاروخ وحمولته “في حالة جيدة”.

وسيكون نجاح الإطلاق نصرا كبيرا لمالك الشركة إلون ماسك رجل الأعمال الملياردير الذي أمضى سنوات في محاولة لاقتحام السوق المربحة لعمليات الإطلاق الفضائية العسكرية التي تهيمن عليها شركتا لوكهيد وبوينج.

وقالت الشركة إن الإطلاق سيكون أول مهماتها الفضائية للأمن القومي كما وصفها الجيش الأمريكي.

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