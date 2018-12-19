النائب العام يزور مصابي الحد الجنوبي.. ويعطيهم هدايا تذكارية

متابعات - الوئام

زار النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، يرافقه وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان، عدد من مصابي القوات المسلحة المشاركين في العمليات العسكرية بالحد الجنوبي، الذين يتلقون العلاج حالياً في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.

وكان في استقبال النائب العام لدى وصوله مدينة الأمير سلطان الطبية، مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الدكتور سليمان بن محمد المالك, وعدد من المسئولين بإدارة المستشفى.

كما زار ومرافقوه عددا من المصابين واطمأن على حالتهم الصحية، مشيدا بالعمل البطولي الذي يقوم به الجنود البواسل بمختلف القوات المسلحة في ميدان العز والشرف دفاعاً عن حياض هذا الوطن الغالي، والمحافظة على أمنه ومقدراته ومكتسباته في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ .

وأكد النائب العام أن ما تلقاه جميع القطاعات العسكرية من اهتمام ودعم غير محدود من القيادة الرشيدة كان له الأثر الإيجابي لما تحقق من جهازية ومستوى عال متقدم، مكنها من القيام بواجباتها المنوطة بها بأمثل صورة وأتم وجه.

كما قدّم هدايا تذكارية للمصابين، داعياً الله عزوجل أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتھم، وأن يرفع درجات زملائھم الشھداء الذين ضحوا بأرواحھم حفاظاً على العقيدة والأمن والاستقرار.