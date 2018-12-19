فضيحة جديدة لـ”فيسبوك” تتعلق برسائلك الخاصة

الوئام- متابعات

تتوالى فضائح موقع “فيسبوك”، بعد أن كشف تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز”، فضيحة جديدة لعملاق التواصل الاجتماعي.

وذكر التقرير، أن “فيسبوك” أعطى شركات التكنولوجيا الكبرى صلاحية الوصول إلى بيانات المستخدمين وتشمل رسائلهم الخاصة، ومن هذه الشركات “مايكروسوفت، ونتفليكس، وسبوتيفي”، فضلا عن السماح لمحرك البحث Microsoft Bing بمشاهدة أسماء أصدقاء مستخدمي “فيسبوك” دون إذن، ومنح “أمازون” إمكانية العثور على أسماء المستخدمين ومعلومات الاتصال بهم من خلال أصدقائهم.

وحسب التقرير، فإن “فيسبوك”، أعطى الضوء الأخصر لـ150 شركة تشمل البنوك وشركات التكنولوجيا وتجار التجزئة والمؤسسات الإعلامية، بالوصول إلى بيانات المستخدمين.

هذا التقرير أثار قلق العديد بشأن الاتفاقية التي وقعها عملاق التواصل الاجتماعي عام 2011 مع لجنة التجارة الفيدرالية، والتي جاء ضمن بنودها أنه لا يمكن للشركة مشاركة بيانات المستخدم دون إذن صريح.