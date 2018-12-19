الجيش اليمني يتقدم في مديرية باقم بمعقل الانقلابيين الحوثيين

الوئام- واس

حقق الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، تقدمًا جديدًا في مديرية باقم شمالي غربي محافظة صعدة معقل الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش الوطني شنت هجومًا عنيفًا تمكنت خلاله من دحر المليشيا الانقلابية من قرى “آل معيض” و”آل الحماقي” غربي مركز مديرية باقم، ويجري تطهيرها من الألغام التي زرعتها المليشيات بكثافة في الممرات وفي منازل المواطنين.

وأكد المصدر، أن المعارك أسفرت عن مصرع أكثر من 30 عنصرًا وجرح آخرين من مليشيات الحوثي، إضافة إلى خسائر أخرى في الآليات والمعدات.

وأضاف أن المليشيات الحوثية فجرت عددًا من منازل المواطنين في تلك القرى وزرعت الألغام فيها بكثافة بمختلف الأحجام والأنواع وتهدف من خلالها للإضرار بالمواطنين وممتلكاتهم.