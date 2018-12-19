التعليقات: 0

البيت الأبيض: بدء سحب القوات الأمريكية من سوريا.. وإجلاء موظفي الخارجية خلال 24 ساعة

البيت الأبيض: بدء سحب القوات الأمريكية من سوريا.. وإجلاء موظفي الخارجية خلال 24 ساعة
weam.co/561729
الوئام- متابعات

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بدء سحب القوات الأمريكية المتمركزة في سوريا، للانتقال إلى المرحلة الثانية من حملة مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن النصر على تنظيم داعش في سوريا لا يعني نهاية التحالف الدولي أو حملته.

وأضاف: قبل 5 سنوات كان داعش يمثل خطرًا كبيرًا في الشرق الأوسط، والآن هزمته الولايات المتحدة، مؤكدًا أن واشنطن وحلفائها مستعدون للتعاون على كافة الأصعدة لحماية المصالح المشتركة.

فيما أعلن مسؤول أمريكي، أنه سيتم سحب كل موظفي الخارجية الأمريكية من سوريا خلال 24 ساعة، لافتًا إلى أن سحب كل القوات الأمريكية سيتم في نهاية المرحلة الأخيرة من العلميات ضد داعش.

روابط ذات صلة

ترامب يكشف الهدف من تواجد القوات الأمريكية بسوريا.. ويؤكد: طلبنا إعداد خطط للانسحاب

ترامب يكشف الهدف من تواجد القوات الأمريكية بسوريا.. ويؤكد: طلبنا إعداد خطط للانسحاب

الخارجية الروسية: الوجود الأمريكي في سوريا غير قانوني ويشكل عقبة أمام التسوية

الخارجية الروسية: الوجود الأمريكي في سوريا غير قانوني ويشكل عقبة أمام التسوية

البيت الأبيض: ترامب لم يقل لأردوغان إنه سيسلم غولن

البيت الأبيض: ترامب لم يقل لأردوغان إنه سيسلم غولن

“الأونروا” تثمن المساعدات المقدمة من المملكة دعما للاجئين الفلسطينيين

“الأونروا” تثمن المساعدات المقدمة من المملكة دعما للاجئين الفلسطينيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>