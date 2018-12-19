وفاة شخصين انجرفت مركبتهما في سيل بجازان

جازان- الوئام- عبد الله العازمي:

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني، أنه ورد بلاغ عن سقوط مركبة بها شخصين في سيل بوادي قرى التابع لمركز الحقو، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن انجراف من نوع النترا في وادي قرى التابع لمركز الحقو في تمام الساعة 3.12 من صباح اليوم الأربعاء، بها شخصين في سيل فوق المتوسط.

وأشار إلى أن عمليات البحث بدأت فور الوصول، وتم العثور على المركبة على بعد ٢ كيلو من موقع انجرافها، مبينًا أنه تم العثور على أحد الأشخاص المفقودين في تمام الساعة ٨ صباحا متوفي، ولازال البحث مستمر عن غريق آخر في مجرى الوادي.

ومن ناحية أخرى، تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر، عند الساعة 12.37 دقيقة من مساء اليوم الأربعاء، بلاغًا من حرس الحدود بمحافظة فرسان عن انقلاب قارب بالقرب من مرسى الخور، وعليه تم توجيه فرقة إسعاف من مركز فرسان، وعند وصولها إلى المرسى وجدت الفرقة شخصين سعودي الجنسية تم إخراجهما من قبل حرس الحدود.

وأجري الكشف عليهما من قبل المسعفين، وبعد التأكد من سلامتهما الصحية، وجد أن حالتهما الصحية مستقرة وتم إخلاء سبيلهما بناءً على طلبهما.