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بعد المرحلة الصفرية

تعليم الطائف بدون قضايا تربوية

تعليم الطائف بدون قضايا تربوية
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الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

بدأت إدارتي المتابعة للبنين والبنات بتعليم الطائف حصر جميع القضايا المفتوحة لدى المفتشين الإداريين، والعمل على معالجتها واستكمال إجراءاتها، وجاء ذلك بناء على توجيه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي.

ويأتي ذلك سعياً من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف لانجاز وإغلاق القضايا المفتوحة لدى المفتشين الإداريين،حيث وصلت تلك القضايا وتمت عليها الدراسة البحثية الخاصة بالقضايا المتكررة والعالقة.

وسيتم استثمار تلك الدراسة داخل الإدارة بالتنسيق مع مشروع الإصلاح التربوي (وفاق) ، فيما حدد نهاية الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثاني كمرحلة صفرية يتم من خلالها إقفال جميع القضايا المفتوحة بإدارتي المتابعة.

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