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البنتاجون: الحملة ضد تنظيم داعش الإرهابي لم تنته بعد

البنتاجون: الحملة ضد تنظيم داعش الإرهابي لم تنته بعد
weam.co/561738
متابعات - الوئام

أعلن البنتاجون، مساء الأربعاء، أن الحملة ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا لم تنته بعد.

وأعلن البيت الأبيض، الأربعاء، بدء سحب القوات الأمريكية المتمركزة في سوريا، للانتقال إلى المرحلة الثانية من حملة مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن النصر على تنظيم داعش في سوريا لا يعني نهاية التحالف الدولي أو حملته.

وأضاف: قبل 5 سنوات كان داعش يمثل خطرًا كبيرًا في الشرق الأوسط، والآن هزمته الولايات المتحدة، مؤكدًا أن واشنطن وحلفائها مستعدون للتعاون على كافة الأصعدة لحماية المصالح المشتركة.

فيما أعلن مسؤول أمريكي، أنه سيتم سحب كل موظفي الخارجية الأمريكية من سوريا خلال 24 ساعة، لافتًا إلى أن سحب كل القوات الأمريكية سيتم في نهاية المرحلة الأخيرة من العلميات ضد داعش.

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