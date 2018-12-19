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سبوتنيك: القوات الفرنسية بدأت سحب قواتها من سوريا

سبوتنيك: القوات الفرنسية بدأت سحب قواتها من سوريا
weam.co/561741
متابعات - الوئام

قالت وكالة سبوتنيك الروسية، الأربعاء، إن القوات الفرنسية بدأت سحب قواتها من سوريا ابتداء من مساء اليوم، دون مزيد من التفاصيل عن الأمر.

وأعلن البيت الأبيض، الأربعاء، بدء سحب القوات الأمريكية المتمركزة في سوريا، للانتقال إلى المرحلة الثانية من حملة مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن النصر على تنظيم داعش في سوريا لا يعني نهاية التحالف الدولي أو حملته.

وأضاف: قبل 5 سنوات كان داعش يمثل خطرًا كبيرًا في الشرق الأوسط، والآن هزمته الولايات المتحدة، مؤكدًا أن واشنطن وحلفائها مستعدون للتعاون على كافة الأصعدة لحماية المصالح المشتركة.

فيما أعلن مسؤول أمريكي، أنه سيتم سحب كل موظفي الخارجية الأمريكية من سوريا خلال 24 ساعة، لافتًا إلى أن سحب كل القوات الأمريكية سيتم في نهاية المرحلة الأخيرة من العلميات ضد داعش.

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