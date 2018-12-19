“جي فورام” الفرنسي: الإخوان يدعمون “السترات الصفراء” لنشر الفوضى

متابعات - الوئام

قال تقرير لموقع “جي فورام” الفرنسي إن تنظيم الإخوان الإرهابي يدعم حركة احتجاجات “السترات الصفراء” في فرنسا، وساهم في تأجج تلك الاحتجاجات، وأعقبتها أعمال عنف وتدمير في أنحاء البلاد، انتقاما من النظام الفرنسي الذي يطارد خلاياه.

وذكر التقرير الذي جاء بعنوان “الإخوان يدعمون السترات الصفراء”، إن تقارير إعلامية أكدت تسلل تنظيم الإخوان الإرهابي في صفوف المتظاهرين لتأجيج العنف وتشجيع عمليات النهب والتخريب عبر البلاد.

وأكد الموقع الفرنسي مشاركة تنظيم الإخوان في أحداث عام 2011 في مصر، مشيرا إلى أنهم يسيرون على النهج نفسه.

ووفقا للموقع فإنه على الرغم من نفي وسائل الإعلام الموالية للتنظيم الإرهابي مشاركتهم في حركة الاحتجاجات، زاعمين التشهير بهم بهدف الضرب بسمعتهم لدى أوروبا والغرب، فإن التغطية السلبية التي تعكسها الأبواق الإعلامية التابعة للتنظيم الإرهابي تثبت عكس ذلك.