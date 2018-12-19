أمير نجران لـ«هيئة الرقابة»: ضعوا في مكتبي «بصمة» حضور وانصراف فلا أحد فوق القانون

الوئام-متابعات

دشن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز ،اليوم، تطبيق حضور وانصراف موظفي الإمارة عن طريق البصمة .

وفي موقف وثقه مقطع فيديو نشرته الإمارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل”تويتر” وجه أمير نجران موظفي هيئة الرقابة بوضع جهاز بصمة في مكتبه لربط أوقات حضوره الشخصي وانصرافه مؤكدا أنه في إدارات نجران لا خط أحمر و لا مكتب مقفل و لا موظف محصن.

وقال الأمير جلوي بن عبد العزيز خلال المقطع المنشور: أنا أوجه بوضع جهاز بصمة هنا في مكتب أمير المنطقة ، حتى لا يكون هناك أحد فوق القانون وكانت هيئة الرقابة قد رصدت تجاوزات وتأخر 50 موظفًا بإمارة المنطقة في يوم تدشين تطبيق المتابعة.