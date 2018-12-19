وزير الخارجية الكويتي: اتفاق قريب مع السعودية بشأن المنطقة المقسومة

أعلن وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح أن “اللقاءت مع المسؤولين في السعودية مستمرة وفي القريب العاجل سنتوصل إلى اتفاق بشأن موضوع المنطقة المقسومة عند الحدود بين البلدين”.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير خارجية هولندا ستيف بلوك، لفت الخالد إلى “استمرار المباحثات الكويتية السعودية حول حل الأزمة الخليجية قائلا ان “المملكة العربية السعودية دولة شقيقة كبرى لنا والتواصل معها مستمر في كل زمان ومكان وحول جميع القضايا”، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”.
وأوضح أن “الكويت على تواصل دائم مع شركائها فى الولايات المتحدة للوقوف على تفاصيل المقترح الخاص بإنشاء تحالف الشرق الأوسط الجديد”