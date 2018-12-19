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وزير الخارجية الكويتي: اتفاق قريب مع السعودية بشأن المنطقة المقسومة

وزير الخارجية الكويتي: اتفاق قريب مع السعودية بشأن المنطقة المقسومة
weam.co/561747
متابعات - الوئام

أعلن وزير الخارجية ​الكويت​ي صباح الخالد الحمد الصباح أن “اللقاءت مع المسؤولين في ​السعودية​ مستمرة وفي القريب العاجل سنتوصل إلى اتفاق بشأن موضوع المنطقة المقسومة عند الحدود بين البلدين”.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير خارجية ​هولندا​ ستيف بلوك، لفت الخالد إلى “استمرار المباحثات الكويتية السعودية حول حل الأزمة الخليجية قائلا ان “​المملكة العربية السعودية​ دولة شقيقة كبرى لنا والتواصل معها مستمر في كل زمان ومكان وحول جميع القضايا”، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وأوضح أن “الكويت على تواصل دائم مع شركائها فى ​الولايات المتحدة​ للوقوف على تفاصيل المقترح الخاص بإنشاء تحالف الشرق الأوسط الجديد”

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