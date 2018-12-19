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في النسيم

وفاة طالب دهساً بالطائف

وفاة طالب دهساً بالطائف
weam.co/561749
الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

لقي طالب بالصف الثالث الثانوي مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس بالنسيم و نعت ثانوية هوازن بالطائف عبدالله محمد عبدالله الشهري بعد أن وافته المنية.
من جانبه قدم قائد ثانوية هوازن بالطائف، فهد العوفي التعازي من خلال اجراء اتصاله بوالد الطالب، معبرا عن تعازيه وتعازي جميع منسوبي المدرسة
و قدمت الشؤون التعليمية للبنات بالطائف صادق العزاء والمواساة لمشرفة الإرشاد الأستاذة زينة الشهري في وفاة ولدها إثر حادث الدهس
وسوف يصلى عليه بعد صلاة الظهر يوم غد الخميس في مسجد العباس.
سائلين الله أن يرحمه ويغفر له ويجبر مصاب أهله

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