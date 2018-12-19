ريال مدريد إلى نهائي مونديال الأندية في مواجهة العين بثلاثية بيل

متابعات - الوئام

صعد فريق ريال مدريد الإسباني، إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الإمارات، بعدما تغلب على كاشيما أنتلرز الياباني بثلاثية مقابل هدف.

وأحرز ثلاثية الريال المهاجم الويلزي غاريث بيل، ولقن منافسه الياباني درسا قاسيا على استاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي ليقطع الفريق الخطوة الأولى على طريق الدفاع عن اللقب العالمي.

ويلتقي الريال في المباراة النهائية يوم السبت المقبل فريق العين الإماراتي فيما يلتقي كاشيما فريق ريفر بليت الأرجنتيني في نفس اليوم بمباراة تحديد المركز الثالث.

وأنهى الريال الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله بيل في الدقيقة 44 . وفي الشوط الثاني ، أكمل بيل الثلاثية بهدفين في الدقيقتين 53 و55 فيما سجل شوما دوي هدف حفظ ماء الوجه لكاشيما في الدقيقة 78 .

والهاتريك هو الثالث في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الحالي حيث سبق للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس أن سجل هاتريك آخر للريال في مرمى كاشيما أنتلرز نفسه وذلك في نهائي البطولة عام 2016 ليقلب تأخر فريقه 1 – 2 إلى فوز ثمين 4 – 2 بعد التمديد لوقت إضافي فيما كان الهاتريك الآخر في البطولة للأوروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة.

كما شهدت المباراة الهاتريك الوحيد لبيل مع الريال خارج الدوري الإسباني حيث سبق له تسجيل هاتريك ثلاث مرات سابقة فقط مع الريال كانت جميعها في الدوري الإسباني.