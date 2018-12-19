تركيا.. الحكم بالمؤبد على 2000 شخص منذ محاولة الانقلاب والسجون تعج بالصحفيين

متابعات - الوئام

أصدرت المحاكم التركية أحكاما بالسجن على 3 آلاف و50 متهمًا في 239 قضية مرتبطة بأحداث محاولة انقلاب 15 يوليو 2016، من بينهم ألفا و934 حكم عليهم بالسجن مدى الحياة.

ووفقا لإحصائية نشرتها مواقع تركية فإن الأحكام الصادرة عن القضاء التركي بلغ عدد المحكوم عليهم بالسجن المؤبد المشدد فيها 956 متهمًا، و978 متهمًا آخرين حكم عيلهم بالسجن المؤبد.

وأصدرت منظمات حقوقية دولية تقارير تدين حملة الاعتقالات للصحفيين ورجال دين، ووضعهم في السجون التركية دون أحكام، بدعوى علاقتهم بمحاولة انقلاب يوليو.

وأصدر القضار التركي أحكامًا في 239 قضية خاصة بأحداث الانقلاب المزعوم من بين 289 قضية، بينما يستمر القضاء نظر باقي القضايا البالغ عددها 50 قضية؛ 18 قضية منها في أنقرة، و9 منها في إسطنبول. أما القضايا التي صدر فيها أحكامًا فمنها 34 قضية في أنقرة، و46 قضية في إسطنبول.

وصدرت أحكام قضائية بالسجن في حق ألفًا و123 متهمًا بأحكام تتراوح بين سنة وشهرين و20 عامًا.

واتخذت الحكومة التركية نحو 169 ألف إجراءً ضد حركة الخدمة التي يتهمها أردوغان بالوقوف وراء الانقلاب، وتم اعتقال 50 ألفًا من أنصارها والمتعاطفين معها.

وبحسب البيانات التي أعلنت عنها وزارة العدل التركية في الذكرى الثانية لمحاولة الانقلاب، فقد تم اعتقال 50 ألفًا و510 متهمًا، من بينهم 169 جنرالًا، و7 آلاف عميدًا ورتب أقل، و8 آلاف و815 مسؤول أمني، و24 والي مدينة، و73 نائب والي، و116 قائم مقام، و31 ألفًا و784 آخرين.