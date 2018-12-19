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و سفينة واحدة تنتظر منذ 5 أيام

التحالف: إصدار 35 تصريحا جويا و 4 تصاريح برية و 169 تصريحا لحماية القوافل في اليمن

التحالف: إصدار 35 تصريحا جويا و 4 تصاريح برية و 169 تصريحا لحماية القوافل في اليمن
weam.co/561758
الوئام-متابعات

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية باليمن،تركي المالكي، إصدار 24 تصريحا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية
وقال المالكي إن السفن المصرح لها تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية
كما قام التحالف بإصدار 35 تصريحا جويا و 4 تصاريح برية و 169 تصريحا لحماية القوافل،ليصل إجمالي التصاريح 232 تصريحا خلال 4 أيام
بينما أكد أن سفينة واحدة تنتظر الدخول إلى ميناء الحديدة منذ 5 أيام

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