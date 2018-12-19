حاكم ولاية نهر النيل السودانية: احتراق المقر الرئيسي لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم في مدينة عطبرة

متابعات - الوئام

أعلن حاكم ولاية نهر النيل السودانية، الأربعاء، احتراق المقر الرئيسي لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم في مدينة عطبرة.

وأعلنت سلطات أمن ولاية نهر النيل السودانية حالة الطوارئ، اليوم الأربعاء، في مدينة عطبرة، أعقاب احتجاجات على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وحرق المحتجون في مدينة عطبرة خلال الساعات الأولى من الاحتجاجات مقر حزب المؤتمر الوطني، الذي يتزعمه الرئيس عمر حسن البشير، وينخرط فيه أغلب المسؤولين الحكوميّين في البلاد.

وشهدت عدد من المدن السودانية الأربعاء، مظاهرات احتجاجًا على تصاعد الأسعار، واتهم المتظاهرون الحكومة الحالية بأنها السبب الرئيسي في الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وعمّت الاحتجاجات مدن عطبرة بولاية نهر النيل وولاية شمال كردفان، ووبورتسودان في ولاية البحر الأحمر، التي يزورها الرئيس عمر البشير حاليًا، لكنّ العاصمة الخرطوم ظلت بمنأى عن هذه التحركات.