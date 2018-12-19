التعليقات: 0

حاكم ولاية نهر النيل السودانية: احتراق المقر الرئيسي لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم في مدينة عطبرة

حاكم ولاية نهر النيل السودانية: احتراق المقر الرئيسي لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم في مدينة عطبرة
weam.co/561762
متابعات - الوئام

أعلن حاكم ولاية نهر النيل السودانية، الأربعاء، احتراق المقر الرئيسي لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم في مدينة عطبرة.

وأعلنت سلطات أمن ولاية نهر النيل السودانية حالة الطوارئ، اليوم الأربعاء، في مدينة عطبرة، أعقاب احتجاجات على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وحرق المحتجون في مدينة عطبرة خلال الساعات الأولى من الاحتجاجات مقر حزب المؤتمر الوطني، الذي يتزعمه الرئيس عمر حسن البشير، وينخرط فيه أغلب المسؤولين الحكوميّين في البلاد.

وشهدت عدد من المدن السودانية الأربعاء، مظاهرات احتجاجًا على تصاعد الأسعار، واتهم المتظاهرون الحكومة الحالية بأنها السبب الرئيسي في الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وعمّت الاحتجاجات مدن عطبرة بولاية نهر النيل وولاية شمال كردفان، ووبورتسودان في ولاية البحر الأحمر، التي يزورها الرئيس عمر البشير حاليًا، لكنّ العاصمة الخرطوم ظلت بمنأى عن هذه التحركات.

روابط ذات صلة

إعلان حالة الطوارئ بمدينة عطبرة بالسودان بعد احتجاجات على ارتفاع الأسعار

إعلان حالة الطوارئ بمدينة عطبرة بالسودان بعد احتجاجات على ارتفاع الأسعار

المعارضة السودانية تدعو لاحتجاجات جديدة بالخرطوم

المعارضة السودانية تدعو لاحتجاجات جديدة بالخرطوم

السودان: اعتقال العشرات في مظاهرات ضد الغلاء بالخرطوم وأم درمان

السودان: اعتقال العشرات في مظاهرات ضد الغلاء بالخرطوم وأم درمان

السلطات السودانية تغلق مكتب العربية في الخرطوم وسط تصاعد وتيرة التظاهرات

السلطات السودانية تغلق مكتب العربية في الخرطوم وسط تصاعد وتيرة التظاهرات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>