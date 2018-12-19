“مؤسسة النقد” تقرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس

الوئام-متابعات

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 275 نقطة أساس إلى 300 نقطة أساس ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 225 نقطة أساس إلى 250 نقطة أساس .

ويأتي ذلك استمراراً لنهج المؤسسة في تعزيز الاستقرار النقدي.