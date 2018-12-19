مصرفا الإمارات والبحرين المركزيان يرفعان الفائدة.. والكويتي يبقي الوضع كما هو عليه

متابعات - الوئام

أعلن البنك المركزي الإماراتي، الأربعاء، رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة بأثر فوري.

كما قرر مصرف البحرين المركزي وبأثر فوري أيضا رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع (25) نقطة أساس، من 2.50% إلى 2.75%.

وعلن المركزي البحريني أنه تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 2.25% إلى 2.50%، مع عدم تغيير سعر الفائدة لفترة استحقاق ودائع الشهر الواحد 3.25% إضافةً إلى تغيير سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 4.25% إلى 4.50%.

فيما قرر بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الخصم عند مستواه الحالي البالغ 3 في المئة.