التعليقات: 0

في قرارات مالية متسارعة

مصرفا الإمارات والبحرين المركزيان يرفعان الفائدة.. والكويتي يبقي الوضع كما هو عليه

مصرفا الإمارات والبحرين المركزيان يرفعان الفائدة.. والكويتي يبقي الوضع كما هو عليه
weam.co/561766
متابعات - الوئام

أعلن البنك المركزي الإماراتي، الأربعاء، رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة بأثر فوري.

كما قرر مصرف البحرين المركزي وبأثر فوري أيضا رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع (25) نقطة أساس، من 2.50% إلى 2.75%.

وعلن المركزي البحريني أنه تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 2.25% إلى 2.50%، مع عدم تغيير سعر الفائدة لفترة استحقاق ودائع الشهر الواحد 3.25% إضافةً إلى تغيير سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 4.25% إلى 4.50%.

فيما قرر بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الخصم عند مستواه الحالي البالغ 3 في المئة.

روابط ذات صلة

المركزي الأوروبي يبقي على سعر الفائدة عند 0%

المركزي الأوروبي يبقي على سعر الفائدة عند 0%

الذهب يقفز 1% بسبب توقعات زيادة أسعار الفائدة

الذهب يقفز 1% بسبب توقعات زيادة أسعار الفائدة

مع انهيار العملة .. البنك المركزي في الأرجنتين يرفع سعر الفائدة إلى 60%

مع انهيار العملة .. البنك المركزي في الأرجنتين يرفع سعر الفائدة إلى 60%

للمرة الخامسة هذا العام ..البنك المركزي الروسي يخفّض سعر الفائدة الرئيسي

للمرة الخامسة هذا العام ..البنك المركزي الروسي يخفّض سعر الفائدة الرئيسي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>