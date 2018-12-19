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أصدرت دليلا بذلك

التعليم تعتمد آلية جديدة لإعداد البرقيات والخطابات

التعليم تعتمد آلية جديدة لإعداد البرقيات والخطابات
weam.co/561769
الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

اعتمدت وزارة التعليم دليلا للمراسلات الكتابية وذلك نظراً للتغيرات التنظيمية التي مرت بها الوزارة، ولما لوحظ من اختلاف في طريقة وأسلوب المخاطبات الكتابية بين الجهات داخل قطاعات الوزارة بمستوياتها المختلفة، وكذلك في المخاطبات الخارجية، ولأهمية توحيد أساليب تحرير المراسلات الرسمية لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات.
وأكد التعميم الذي حصلت عليه “الوئام ”  إصدار “دليل تحرير المراسلات الكتابية في نسخته الجديدة (الإصدار الثاني مشتملاً على النماذج شائعة الاستعمال في الوزارة مراسلات وهي الرسالة الخارجية، والمذكرة الداخلية، والتعميم، والقرار، والتقرير، والإحالة، والمواصفات الخاصة بكل منها، ومجالات استخدامها والتعليمات المنظمة لها،
وأشار التعميم إلى أنه عند إعداد البرقيات والخطابات المذيلة بتوقيعنا ، مراعاة ما يلي:
كتابة رمز الوزارة (280) تحت اسم الوزارة في الجهة اليمنى في وسط السطرمن الترويسة.
وأن يكون نص الخط اب بخط المهند باللون الأسود على ورق أبيض مقاس A4
ويكون مقاس وحجم الخط 16 أو 18 حسب المساحة المتاحة

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