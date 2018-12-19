مسؤول أمريكي بارز: ترامب لم يناقش الانسحاب من سوريا مع أردوغان قبل اتخاذ القرار

متابعات - الوئام

أعلن مسؤول أمريكي بارز، الأربعاء، أن ترامب لم يناقش الانسحاب من سوريا مع أردوغان قبل اتخاذ القرار، لكنه أبلغه بذلك.

وأضاف المسؤول، وفقا لصحف أمريكية، أن واشنطن تعتقد إمكانية القضاء على الجيوب المتبقية لتنظيم داعشالإرهابي في سوريا بالتعاون مع شركائها.

وتابع، في تصريحاته الصحفية، أن مكافحة داعش ستتواصل في سيناء المصرية وليبيا.

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بدء سحب القوات الأمريكية المتمركزة في سوريا، للانتقال إلى المرحلة الثانية من حملة مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن النصر على تنظيم داعش في سوريا لا يعني نهاية التحالف الدولي أو حملته.

وأضاف: قبل 5 سنوات كان داعش يمثل خطرًا كبيرًا في الشرق الأوسط، والآن هزمته الولايات المتحدة، مؤكدًا أن واشنطن وحلفائها مستعدون للتعاون على كافة الأصعدة لحماية المصالح المشتركة.

فيما أعلن مسؤول أمريكي، أنه سيتم سحب كل موظفي الخارجية الأمريكية من سوريا خلال 24 ساعة، لافتًا إلى أن سحب كل القوات الأمريكية سيتم في نهاية المرحلة الأخيرة من العلميات ضد داعش.