موسكو قلقة من تصريحات واشنطن عن “الحملة الجديدة في سوريا”

متابعات - الوئام

قالت الخارجية الروسية، الأربعاء، إن موسكو تريد معرفة ما الذي تقصد واشنطن بالمرحلة الجديدة من الحملة في سوريا بعد إعلان سحب قواتها.

وأعلنت واشنطن في وقت سابق إن انسحاب قواتها من سوريا بعد تحقيق أهدافها في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، ما هي إلا بداية مرحلة جديدة من الحملة في سوريا.

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بدء سحب القوات الأمريكية المتمركزة في سوريا، للانتقال إلى المرحلة الثانية من حملة مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن النصر على تنظيم داعش في سوريا لا يعني نهاية التحالف الدولي أو حملته.

وأضاف: قبل 5 سنوات كان داعش يمثل خطرًا كبيرًا في الشرق الأوسط، والآن هزمته الولايات المتحدة، مؤكدًا أن واشنطن وحلفائها مستعدون للتعاون على كافة الأصعدة لحماية المصالح المشتركة.

فيما أعلن مسؤول أمريكي، أنه سيتم سحب كل موظفي الخارجية الأمريكية من سوريا خلال 24 ساعة، لافتًا إلى أن سحب كل القوات الأمريكية سيتم في نهاية المرحلة الأخيرة من العلميات ضد داعش.