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وزير الخارجية الأمريكي: يجب أن يتحد العالم لفرض عقوبات على النظام الإيراني

وزير الخارجية الأمريكي: يجب أن يتحد العالم لفرض عقوبات على النظام الإيراني
weam.co/561782
متابعات - الوئام

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، إن العالم يجب أن يتحد لفرض عقوبات على النظام الإيراني، لحين تغيير سياسته المدمرة.

وأثنى بومبيو، في تصريحات صحفية، على قرار رئيس وزراء ألبانيا بطرد إيرانيين خططا لهجمات إرهابية.

وقال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتراجع عن سياسته في مواجهة إيران.

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بدء سحب القوات الأمريكية المتمركزة في سوريا، للانتقال إلى المرحلة الثانية من حملة مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن النصر على تنظيم داعش في سوريا لا يعني نهاية التحالف الدولي أو حملته.

وأضاف: قبل 5 سنوات كان داعش يمثل خطرًا كبيرًا في الشرق الأوسط، والآن هزمته الولايات المتحدة، مؤكدًا أن واشنطن وحلفائها مستعدون للتعاون على كافة الأصعدة لحماية المصالح المشتركة.

فيما أعلن مسؤول أمريكي، أنه سيتم سحب كل موظفي الخارجية الأمريكية من سوريا خلال 24 ساعة، لافتًا إلى أن سحب كل القوات الأمريكية سيتم في نهاية المرحلة الأخيرة من العلميات ضد داعش.

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