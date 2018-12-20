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بريطانيا تعلق على القرار الأمريكي بالانسحاب من سوريا

بريطانيا تعلق على القرار الأمريكي بالانسحاب من سوريا
weam.co/561786
متابعات - الوئام

علقت وزارة الخارجية البريطانية على قرار الإدارة الأمريكية بسحب قواتها من سوريا بعد تحقيق أهدافها في حرب تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن هناك حاجة لعمل الكثير ضد داعش لأنه لا يزال يشكل تهديدا رغم خسارته أراضٍ، وانحسار عناصره في أماكن معينة، مضيفة أن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي حقق تقدما هائلا.

وأعلن البيت الأبيض، الأربعاء، بدء سحب القوات الأمريكية المتمركزة في سوريا، للانتقال إلى المرحلة الثانية من حملة مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن النصر على تنظيم داعش في سوريا لا يعني نهاية التحالف الدولي أو حملته.

وأضاف: قبل 5 سنوات كان داعش يمثل خطرًا كبيرًا في الشرق الأوسط، والآن هزمته الولايات المتحدة، مؤكدًا أن واشنطن وحلفائها مستعدون للتعاون على كافة الأصعدة لحماية المصالح المشتركة.

فيما أعلن مسؤول أمريكي، أنه سيتم سحب كل موظفي الخارجية الأمريكية من سوريا خلال 24 ساعة، لافتًا إلى أن سحب كل القوات الأمريكية سيتم في نهاية المرحلة الأخيرة من العلميات ضد داعش.

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