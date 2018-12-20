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لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل

حالة الطقس: الغبار يضرب 7 مناطق سعودية

حالة الطقس: الغبار يضرب 7 مناطق سعودية
weam.co/561789
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال النهار على مناطق تبوك، حائل ، القصيم ، الجوف، الحدود الشمالية، وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية ،كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال وشرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شمالية غربية على الجزء الأوسط و الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45كم/ساعة.

وارتفاع من متر إلى مترين وقد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي و الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الأوسط والشمالي.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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