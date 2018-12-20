ارتفاع جنوني لمكالمات الـ«سبام» المزعجة حول العالم

الرياض- الوئام:

أعلنت خدمة “ترو كولر” الهاتفية المعروفة عن ارتفاع هائل في معدلات المكالمات الهاتفية المزعجة، والمعروفة باسم “Spam Calls” في جميع أنحاء العالم بنسبة وصلت إلى 300% خلال 2018، وفقا لما أورده موقع “ذا فيرج”.

وبحسب تقرير “ترو كولر” فعلى الرغم من هذا الارتفاع الكبير، شهدت بعض الدول انخفاضا ملحوظا على غرار الولايات المتحدة، التي هبطت من المركز الثاني عالميا ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة للمكالمات المزعجة لتحتل المركز الثامن خلال عام واحد.

وخلال عام 2018 احتلت البرازيل الصدارة كأكثر الدول الذي تعرض الناس فيها لمكالمات السبام، بمعدل أكثر من 37 مكالمة شهريا لكل مستخدم لخدمة “ترو كولر”، فيما احتلت الهند المرتبة الثانية، علما أنها كانت في المركز الأول خلال 2017.

وبشكل إجمالي تلقى مستخدمو “ترو كولر” أكثر من 17 مليار مكالمة “سبام” في الفترة بين يناير وأكتوبر 2018، وأوضح التقرير أن عملية تصنيف المكالمات بالمزعجة يكون إما من خلال خوارزميات “ترو كولر” بشكل تلقائي أو عبر المستخدمين أنفسهم بشكل يدوي.

اعتمد تقرير “ترو كولر” بشكل أساسي على قاعدة مستخدمي الخدمة، فيما تتحدث تقارير أخرى عن أرقام هائلة للمكالمات المزعجة حول العالم، حيث أشار تقرير لخدمة “يو ميل” أن الولايات المتحدة منفردة شهدت خلال أول 8 أشهر من 2018 أكثر من 28 مليار مكالمة مزعجة.